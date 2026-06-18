Queipo contrapone el "futuro brillante" que merece Aller frente a la pérdida de población y el deterioro sanitario

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante la inauguración de la sede del partido en Aller. - PP ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha defendido este jueves que el concejo de Aller "merece un futuro muy brillante" que deje atrás el pasado complicado de las últimas décadas, caracterizado por una pérdida de casi el 40% de su población en el último cuarto de siglo, así como por las dificultades en el empleo, el acceso a la vivienda y el deterioro en la calidad de los servicios públicos.

Durante la inauguración de la nueva sede local del PP en Aller, Queipo ha destacado que la apertura de este espacio constituye "una de las actividades más bonitas que puede hacer un partido", al permitir recibir a los vecinos y mantener el contacto directo con la calle, una labor que ha situado como la "principal tarea" de su formación.

El dirigente de los 'populares' asturianos ha centrado parte de sus críticas en la gestión sanitaria del Gobierno autonómico. Según ha denunciado, el hospital de cabecera de la zona, el Álvarez Buylla, se mantiene "lejos" de las necesidades de los usuarios. En este sentido, ha censurado que desde que Adrián Barbón asumió la presidencia del Principado, hay "4.400 personas más esperando por una primera consulta", lo que supone un incremento del 170% en comparación con los datos de hace siete años. Asimismo, ha reprochado que la espera media para dicha consulta "se ha triplicado" en el mismo periodo.

Para revertir esta situación y garantizar que los ciudadanos puedan residir en el concejo, Queipo ha señalado como pilares fundamentales la creación de empleo, el acceso a la vivienda y la dotación de unos servicios sociales y una sanidad pública de calidad.

A este respecto, ha puesto en valor la actividad de su partido a nivel autonómico mediante el desarrollo de iniciativas como su propia ley de vivienda, propuestas fiscales y medidas específicas para los autónomos. Estas líneas de actuación forman parte del diseño de un "programa de gobierno alternativo para Asturias" del que, según ha asegurado, se va a beneficiar directamente el municipio de Aller.

El presidente del PP asturiano ha manifestado su compromiso de regresar al concejo en un plazo inferior a un año para "poner en marcha todas estas medidas", mostrándose convencido de que el cambio político "le va a sentar verdaderamente bien" al municipio.