Queipo defiende en Buenos Aires más inversión y empleo para que jóvenes emigrantes regresen a Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza. - PP ASTURIAS

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha defendido en Buenos Aires la necesidad de impulsar la inversión y el empleo en la comunidad autónoma para que los jóvenes asturianos que se han visto obligados a emigrar puedan regresar al Principado.

Durante un encuentro con la comunidad de residentes asturianos en la capital argentina, el líder 'popular' ha subrayado que "el talento nunca fue el problema de Asturias, solo le faltó espacio en nuestra tierra". En este sentido, ha abogado por crear un escenario propicio donde se pueda "trabajar, emprender y arriesgar", lamentando que la región continúe perdiendo población joven.

Queipo ha enfatizado que las instituciones deben ofrecer respaldo y "apoyo institucional para arrancar" a quienes decidan invertir, abrir un negocio o dar continuidad a proyectos que hayan quedado sin relevo generacional. Según ha sostenido, el objetivo es construir una comunidad que mire al futuro con oportunidades y "no solo desde la nostalgia".