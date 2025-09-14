Queipo dice que Asturias necesita "un cambio de régimen" con el que "a todos iría mejor"

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo ha asegurado este domingo en declaraciones a los medios que el Principado de Asturias necesita un cambio "no de Gobierno sino de régimen". "Es lo que la gente me traslada por la calle. Se necesita un cambio ya. Y esto no es un cambio de gobierno, esto es un cambio de régimen. Lo que necesitamos en Asturias es un cambio tras casi 40 años de Partido Socialista y entonces a todos, estoy seguro, nos irá mejor", dijo Queipo.

Queipo se manifestaba así al ser preguntado por la decisión de Windar de presentar un ERE para 70 trabajadores en su planta en Galicia, Ha dicho el presidente de los 'populares' que "no le gusta comentar cuestiones internas de empresas, porque su labor no es sindical", no obstante ha indicado que de lo que sí que está preocupado es con lo que está ocurriendo con la industria asturiana.

"Estamos viendo cómo, por una cuestión de infraestructuras eléctricas, la industria pesada asturiana, que es la que proporciona los mejores puestos de trabajo, no puede crecer más. Estamos viendo cómo algunos proyectos estrella, que ya llevan 20 años hablándose de ellos están sin desarrollar y, por tanto, Asturias está perdiendo oportunidades. Y eso es lo que a mí me preocupa", dijo.

CONGRESO DEL PP EN OVIEDO

Por otra parte, preguntado por la fecha en la que se celebrará el Congreso del PP en Oviedo, Queipo ha manifestado que "no puede facilitar una fecha".

"Saben que ya está autorizado por parte del Comité Ejecutivo Económico y, por tanto, nosotros terminamos ahí nuestra faena. Pero es cierto que una vez que se había autorizado ese Congreso local, se convocó un Congreso Nacional y después vinieron los meses de verano. No me parecía tampoco muy sensato ahí coincidir con la Junta Local, hacer a la gente iniciar un proceso congresual en pleno verano. Ahora lo retomaremos en las próximas semanas y seguiremos con ello", dijo.

Sobre la posibilidad de que se presente más de un aspirante, Queipo ha indicado que hasta que abran el proceso "no se sabe nada". No obstante ha añadido que "haya varios aspirantes o no lo cierto es que el Congreso será modélico, como han sido todos".