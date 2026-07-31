Queipo fija los tres ejes de su proyecto para Asturias: oportunidades, gestión y "asturianía"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, interviene en un acto de partido en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha destacado este viernes las líneas maestras de su proyecto para la comunidad, articuladas sobre "tres ejes: oportunidades, mejor gestión y asturianía". "Asturias necesita un Gobierno centrado en Asturias y no un Gobierno y un presidente que están a otras cosas", ha remarcado.

Durante su intervención en un acto de partido en Oviedo junto al secretario general nacional, Miguel Tellado, y el alcalde ovetense, Alfredo Canteli, el líder de los 'populares' asturianos ha contrapuesto su alternativa de Gobierno frente a un Ejecutivo autonómico.

El primer pilar del proyecto del PP asturiano se centra en crear "más oportunidades" para evitar la marcha del talento joven, facilitar el acceso a la vivienda y permitir el crecimiento de autónomos y empresas. Según ha remarcado Queipo, el objetivo es evitar "que Asturias deje de perder inversiones por culpa de los impuestos, la burocracia y unas infraestructuras que se eternizan y nunca llegan".

En segundo lugar, ha reclamado una "mejor gestión" para garantizar la inversión de los fondos comprometidos, "poner orden" en la Administración autonómica y recortar las listas de espera sociales y sanitarias, con el fin de lograr que los servicios públicos "funcionen como los asturianos se merecen".

Por último, ha reivindicado el concepto de "asturianía" como un compromiso continuo "para defender esta tierra siempre". En este punto, ha instado a no resignarse ante reveses como el descarte de la Agencia Estatal de Salud Pública, el renuncio al ancho métrico internacional o la falta de soluciones para el vial de Jove y el peaje del Huerna. Queipo ha asegurado que su proyecto busca "tratar por igual a todos los concejos" y no consiste en ver perder al PSOE, sino en "que Asturias vuelva a ganar".

Queipo ha reprochado a Adrián Barbón y a su Ejecutivo que esté centrado en "escenificar un nuevo vodevil con su socio de gobierno" a cuenta de la fiscalidad de las rentas medias. Ha criticado que discutan "como si acabasen de descubrir que la inflación reduce el poder adquisitivo de las familias", recordando que el PP lleva años proponiendo la deflactación del IRPF y deducciones a las que la izquierda ha votado en contra reiteradamente.

El líder de la oposición ha concluido diciendo que "Asturias necesita un Gobierno centrado en Asturias y no un Gobierno y un presidente que están a otras cosas".

Por su parte, el secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, ha arremetido contra la gestión de Barbón, a quien ha acusado de estar "instalado en la complacencia absoluta" y subordinado a los intereses de Pedro Sánchez. A juicio de Tellado, "entre Asturias y Sánchez siempre ha elegido a Sánchez".

"No se ha dedicado a gobernar, ni a defender esta tierra. Barbón se ha dedicado a defender a Sánchez. En eso hay que reconocerlo, es el mejor, en defender a Sánchez", ha apostillado.