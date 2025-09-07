Queipo (PP) acusa a Barbón de "politizar" el deporte y "dividir" a los asturianos al generar "conflictos artificales"

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el diputado regional Salvador Méndez, este domingo en Puerto de Vega. - PP ASTURIAS

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este domingo al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "quitarse la careta" y mostrar "su verdadera intención de tensionar y dividir a los asturianos". "Barbón lleva años intentando presentarse como un presidente moderado, de centro, incluso citando a Adolfo Suárez, pero yo me pregunto si Suárez alentaría manifestaciones contra deportistas por cuestiones políticas. La respuesta es no", ha sentenciado.

A juicio del presidente del PP asturiano, el jefe del Ejecutivo autonómico está siguiendo "una agenda calculada" para "generar crispación artificial" con fines electorales. "Lo hemos visto en el Descenso Internacional del Sella, cuando Barbón exhibía la bandera de Palestina politizando un evento que une a los asturianos, y ahora lo volvemos a ver en la Vuelta", ha dicho.

"Y creo que un político responsable --ha añadido--, que como todos los que nos dedicamos a la política tenemos los sentimientos a flor de piel porque defendemos lo que pensamos, lo que tiene que hacer es que cuando el sentimiento empieza a perder el control no puede meter más gasolina para generar un conflicto. Eso es lo que no haría un político responsable, eso es lo que haría un político populista", ha advertido.

Queipo ha insistido en que "cada vez tenemos a un presidente más populista, que ha decidido que dividir a los asturianos y generar polémicas artificiales merece la pena si con ello puede ganar unos votos". Por ello, ha condenado a aquellos que tratan de dividir a los asturianos trayendo conflictos artificiales que "nada tienen que ver con la convivencia ni con lo que se siente en la calle entre los asturianos".

El presidente del PP asturiano ha subrayado que "los deportistas no son culpables de lo que está ocurriendo", añadiendo que "en ningún momento deben responsabilizarse de un conflicto que todos condenamos y que debe resolver la comunidad internacional".

En este sentido, considera que se está empañando la imagen de Asturias. "La Vuelta es una competición de primer nivel, en la que Asturias ha sido siempre protagonista con grandes etapas. Esto está dando una imagen de nuestra tierra que no se corresponde con lo que realmente somos", ha asegurado.

Por otro lado, Queipo ha cargado, al ser preguntado por los medios de comunicación en Puerto de Vega (Navia), contra la decisión de no retransmitir la misa del Día de la Santina. "Estoy convencido de que alguien dio la orden para que eso fuera así, y me gustaría que quien lo hizo dé la cara", ha sentenciado.