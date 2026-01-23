Queipo (PP) celebra que Barbón (PSOE) hable sobre financiación y dice que el debate hay que reiniciarlo

Álvaro Queipo E Isabel Díaz Ayuso, En Fitur - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha celebrado este viernes en Madrid, en unas declaraciones en la Feria de Turismo Fitur, que el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, haya hablado de financiación autonómica. "Hasta el momento había estado desaparecido", ha comentado.

No obstante, Queipo ha dicho que es de la opinión de que no se puede negociar en base a una reforma que hay sido propuesta por la formación "secesionista" liderada por Oriol Junqueras. El dirigente del PP asturiano es partidario de reiniciar todo el debate.

"No puede ser que la propuesta de Oriol Junqueras la tomemos como base de nada, porque eso es un traje hecho a medida de Oriol Junqueras que no nos queda bien a los asturianos", ha insistido.

En este sentido, ha exigido "reiniciar la negociación" y "sentarse todos a la mesa de forma multilateral" para determinar "cuál es la financiación que interesa a las comunidades autónomas".

Queipo ha criticado la "estrategia" del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a quien ha acusado de "estar ausente del debate de financiación autonómica en España". "Probablemente sea porque prefiere guardar silencio que decir la verdad, que es un ataque, una vez más, que sufrimos por parte del gobierno de Pedro Sánchez", ha lamentado.

A pesar de ello, el dirigente popular ha asegurado que el PP de Asturias "no va a abandonar el acuerdo de la Mesa de Financiación bajo ningún concepto" y que seguirán "defendiendo" los "mismos factores" que se tuvieron en cuenta para el anterior acuerdo en Asturias.

Por último, Queipo ha insistido en que "no podemos tomar como bueno el punto de inicio de la cifra que ha dado Oriol Junqueras", ya que "eso no es para Asturias".