Queipo (PP) censura la decisión de la TPA de no retransmitir la misa del Día de Asturias en Covadonga

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha mostrado su malestar este viernes por la decisión de la Televisión Pública de Asturias (TPA) de "por primera vez en muchos años no retransmitir los actos religiosos en el Día de Asturias en Covadonga, Día de la Santina", Virgen de Covadonga, lo que considera "una pésima decisión".

Queipo ha lamentado que la medida priva a personas "mayores, enfermas o que residen fuera de Asturias" de seguir esta celebración: "Sienten que Covadonga y la Santina son suyos y seguían estos actos religiosos con mucho cariño", ha afirmado.

El líder popular ha lamentado también que el presidente del Principado, Adrián Barbón, haya decidido "hace unos años no acudir ni honrar con su presencia a la Santina" y critica que "ahora deciden que los demás no podemos verla. Y esto es, le pese a quien le pese, es una batalla que tienen perdida. Covadonga y la Santina no van a desaparecer y seguirán siendo un símbolo fundamental del Principado", ha sentenciado Queipo.