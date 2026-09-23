Queipo (PP) contrapone un modelo de cambio con 83 medidas a la "mala" gestión de Barbón (PSOE): "Asturias ha empeorado"

El portavoz del PP en la Junta General y presidente del PP, Álvaro Queipo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, Álvaro Queipo, ha denunciado este miércoles que la situación de Asturias ha empeorado desde que Adrián Barbón (PSOE) es presidente; al tiempo que ha contrapuesto un proyecto alternativo con 83 medidas estructuradas en 20 ámbitos de actuación para propiciar un "impulso de cambio" en la región. "La mala tarea de más de 40 años no solo no se ha corregido, sino que con usted ha empeorado", ha afirmado.

En su intervención durante la segunda sesión del Debate de Orientación Política, Queipo ha cuestionado la situación real de la comunidad y ha alertado de la pérdida de peso relativo que ha sufrido el Principado en la economía española. Según ha explicado, citando datos de FEDEA, Asturias ha sido la comunidad autónoma que menos ha crecido durante el periodo democrático. En los últimos 20 años, mientras la media nacional ha registrado un incremento del 25%, Asturias ha crecido un 8% y Galicia ha triplicado esa cifra. Asimismo, ha apuntado que desde la llegada de Barbón a la presidencia en 2019, la economía asturiana ha avanzado un 3,8%, frente al 7,1% de la media de España y a tasas superiores al 7% en Galicia o por encima del 4% y 5% en Castilla y León y Cantabria.

El portavoz del PP ha advertido de que esta es "la realidad de la Asturias que va a dejar", señalando que la comunidad cuenta con la tasa de actividad más baja de España --donde solo uno de cada dos asturianos de 16 o más años trabaja o busca empleo-- y que los salarios medios han crecido 3,5 puntos menos que la inflación, lo que ha derivado en una pérdida de poder adquisitivo para las familias.

Frente a unas políticas que ha tildado de "fracaso", Queipo ha subrayado la necesidad de proyectar Asturias con "muchísima más ambición" y ha articulado su propuesta alternativa en torno a tres grandes objetivos: generar más oportunidades, gestionar mejor los servicios públicos y reforzar la asturianía.

En el bloque de oportunidades, el parlamentario 'popular' ha apostado por "la mayor rebaja fiscal de la historia" de Asturias, con actuaciones en cinco tributos (IRPF, Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, IAE y compra de vivienda). En materia de vivienda, ha rechazado la declaración de zonas tensionadas por generar "inseguridad jurídica" y ha apostado por movilizar suelo público, impulsar la vivienda protegida y abaratar impuestos.

En otro orden de cosas, Queipo ha anunciado el registro de una Proposición de Ley (PNL) con medidas urgentes para autónomos --con propuesta de cuota cero autonómica y reducción de trabas burocráticas-- y ha urgido a actualizar el marco energético industrial, elevar el gasto en I+D+i y acelerar el traslado del Campus de El Cristo.

En el ámbito de las infraestructuras y la movilidad, el parlamentario del PP ha abogado por una planificación regional integrada que mida las conexiones "en minutos y no solo en kilómetros", exigiendo culminar la autovía del suroccidente, redactar una estrategia ferroviaria propia y estudiar la viabilidad de un tren cremallera a los Lagos de Covadonga.

Respecto al medio rural, ha exigido un cambio de rumbo en la gestión de la fauna salvaje ante los daños del lobo --que han afectado a más de 22.000 cabezas de ganado durante el mandato de Barbón--, además de una nueva ley de montes, recuperar los ríos salmoneros asturianos y defender la pesca artesanal.

En el área de gestión, ha urgido a acometer una auditoría integral del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) para atajar las listas de espera que afectan a más de 185.000 pacientes. Ha censurado además los retrasos en la atención a la dependencia, donde la resolución tarda más de un año de media, y ha planteado unificar en una sola resolución el grado y la prestación para evitar colapsos. Asimismo, ha exigido respuestas específicas para la discapacidad, la ampliación de plazas residenciales --cuya lista de espera ha aumentado un 78% en lo que va de legislatura--, el impulso al acogimiento familiar de menores y la coordinación en la atención al autismo.

Respecto a la educación ha propuesto recuperar el nivel académico tras los resultados del informe PISA, garantizar la libertad de elección con el distrito único, aplicar la ley de autoridad del profesorado y potenciar la FP dual. También se ha referido a la necesidad de una nueva ley de universidades, que "ordene el nuevo escenario universitario asturiano, que permita una convivencia adecuada entre la universidad pública y los nuevos operadores privados, y ordene la oferta con criterios de calidad, coherencia y complementariedad".

En materia ambiental, ha denunciado que Asturias sigue en 2026 sin un plan integral de residuos actualizado y ha pedido estudiar la valorización energética del combustible sólido recuperado (CSR). Para hacer más eficiente la Administración, ha abogado por simplificar trámites reduciendo la carga burocrática de los autónomos y por reforzar el Fondo de Cooperación Municipal.

Por último, en el bloque de asturianía, el portavoz del PP ha planteado un plan plurianual de conservación del patrimonio, la promoción de la práctica deportiva, la desestacionalización del turismo para competir con regiones vecinas como Cantabria, "mantener vivo el vínculo con los asturianos que están fuera" y una defensa firme de Asturias ante el Gobierno central sin importar su signo político. "Defender Asturias significa hacerlo siempre, por encima de cualquier interés personal o partidista porque defender Asturias no consiste en conseguir un anuncio en campaña electoral", ha señalado.