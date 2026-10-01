Queipo (PP) plantea un nuevo palacio de justicia en El Cristo (Oviedo) en vez del "incumplido" plan del Principado

Álvaro Queipo - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha comprometido este jueves a sustituir el plan de gobierno para la ubicación de nuevas sedes judiciales en la zona de El Cristo por la construcción de un nuevo palacio de justicia. Según ha explicado en una rueda de prensa, con esta propuesta se acortarían plazos, dado que con el plan del Ejecutivo regional, la reordenación no se produciría hasta 2036 o 2037.

Queipo, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha comentado que su plan para hacer un nuevo palacio sustituiría así al del Gobierno asturiano (PSOE y Convocatoria por Asturies), aún no desarrollado y que "incumpliendo" desde hace años.

El proyecto para el palacio se haría en colaboración con el Ayuntamiento, con otras entidades y, por supuesto, con la justicia asturiana, según ha explicado Queipo.

El líder 'popular' ha subrayado que su propuesta busca "trabajar en paralelo, no esperar a solucionar un problema para comenzar a solucionar el siguiente", lo que permitiría agilizar los tiempos de ejecución de las diferentes actuaciones previstas en la zona.

Queipo ha justificado la opción de nueva construcción frente a la rehabilitación de múltiples edificios, argumentando que "ello no supone necesariamente un coste mayor que la rehabilitación de todos los edificios que habría que hacer en el caso de seguir con el plan que está establecido hoy" y permite "un edificio que esté adaptado a la justicia y que no sea la justicia la que se tiene que adaptar a varios edificios".

El presidente del PP ha destacado que la nueva infraestructura facilitaría "la unificación real de las sedes judiciales en un solo edificio y no terminar en una solución que parecía transitoria pero que va camino de ser permanente", evitando así los parches que ha criticado del actual modelo de gestión.

Respecto a la Universidad de Oviedo, Queipo ha asegurado que "lo que proponemos, defendemos y haremos es terminar con lo que ya está planificado" y que "queremos que se ejecute lo que se ha cerrado con la Universidad", sin impacto alguno en sus planes actuales.

En cuanto a los terrenos de la residencia de Nuestra Señora de Covadonga, ha manifestado que "hay que acelerar la adquisición de esos terrenos, evidentemente siempre que sea de tal manera que técnica, jurídica y económicamente sea viable y en unas condiciones que sean apropiadas por el interés general", considerando que "estos terrenos son una pieza importante porque permiten abordar la cuestión del Cristo en su globalidad".

El dirigente popular ha explicado que la justicia asturiana "dispone de unos 30.000 metros cuadrados útiles y sus necesidades irían en torno a 50.000 metros cuadrados útiles para poder dar una respuesta de calidad a la ciudadanía", siendo necesario ubicar "salas de vista, servicios auxiliares espacios de detención y de orientación a víctimas y por supuesto espacios administrativos varios".

Queipo, además, ha presentado una proposición de ley para que el Parlamento Asturiano autorice "comenzar los estudios" que permitan "aprobar una estrategia, una hoja de ruta clara con el ayuntamiento, Universidad, el Tribunal Superior de Justicia y con el resto de administraciones e instituciones que están afectadas", evitando así las "decisiones desconectadas" que se han adoptado hasta ahora.

El presidente del PP ha concluido subrayando que después de más de una década no se puede esperar otra década más para resolver los problemas que tiene tanto la Universidad como la Justicia Asturiana. Ha subrayado que su propuesta busca "una solución global, coordinada, sosegada, meditada y útil" que no sea otro "parche" para el barrio del Cristo y para la justicia asturiana.