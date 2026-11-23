Sergio Sayas, Álvaro Queipo y Ángela Pumariega esta tarde en Siero. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha recalcado este lunes que, si gobierna en el Principado tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, derogará la ley de Vivienda impulsada por la izquierda asturiana y aprobará una nueva norma.

Durante un mitin celebrado junto a la candidata número uno del PP al Congreso por Asturias, Ángela Pumariega, y el portavoz nacional de Vivienda, Sergio Sayas, Queipo ha afirmado que "hablar de vivienda es hablar del futuro de Asturias" y "de las dificultades de los ciudadanos para ahorrar, llegar a fin de mes o sacar adelante una familia debido a que todo cuesta más y los impuestos no dejan de crecer".

El dirigente 'popular' ha advertido de que tener un trabajo y un sueldo ya no garantiza a los jóvenes poder independizarse ni comprar una casa. En este sentido, ha recordado que el precio de la vivienda en Asturias ha subido un 65 por ciento desde 2019 y un 15 por ciento en el último año, lo que supone la mayor subida del país y cuatro veces más que los salarios.

Queipo ha censurado la gestión del presidente asturiano, Adrián Barbón (PSOE), a quien ha reprochado haber licitado cinco viviendas en su primera legislatura y haber delegado las competencias en Izquierda Unida (IU) durante la segunda. "Debía estar tan cansado de

tanto esfuerzo que delegó las competencias de vivienda a su socio

minoritario: Izquierda Unida", ha afirmado para criticar a continuación que esto ha derivado en "más intervención, más zonas

tensionadas, menos oferta y una ley de vivienda que plantea más

inseguridad jurídica, más indefensión de la propiedad privada y menos vivienda en el mercado".

Además, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya dejado sin invertir más de 300 de los 468 millones presupuestados para vivienda entre 2020 y 2025, es decir, dos de cada tres euros.

La alternativa del PP consiste en construir más viviendas y hacerlas más asequibles mediante la eliminación de "obstáculos" y la bajada de impuestos asociados. Queipo ha fijado como citas clave las elecciones generales del 29 de noviembre para cambiar el Gobierno de España y los comicios del de mayo de 2027 para abrir una nueva etapa en Asturias.

EL COMPROMISO DE FEIJÓO CON UN MILLÓN DE VIVIENDAS

Por su parte, Ángela Pumariega ha destacado el compromiso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar la construcción de un millón de viviendas durante los próximos cuatro años, facilitar el acceso a los jóvenes y ofrecer seguridad jurídica.

La candidata al Congreso ha señalado que la vivienda ha pasado de ocupar la decimosexta posición entre las preocupaciones de los españoles a ser el principal problema del país tras ocho años de gobierno socialista. Para revertir este escenario, ha abogado por la colaboración entre administraciones públicas y el sector de la construcción con el objetivo de liberar suelo disponible y reducir los trámites administrativos que retrasan las promociones.

Pumariega también ha detallado un paquete de medidas fiscales y financieras dirigido a los jóvenes para ayudarles a afrontar el pago inicial de la compra, así como deducciones fiscales para inquilinos y propietarios que acuerden prorrogar sus contratos hasta tres años con incrementos de renta inferiores al Índice de Precios de Consumo (IPC).