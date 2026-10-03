Queipo presenta en Chile 'Alianza Asturias Global' para sumar el talento exterior al futuro del Principado

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, en Santiago de Chile. - PP ASTURIAS

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha presentado este sábado en Santiago de Chile 'Alianza Asturias Global', una iniciativa con la que quiere, si accede al Gobierno del Principado, "conectar talento con oportunidades, es decir, empleo cualificado, prácticas y formación en empresas asturianas, y retorno acompañado para quien quiera volver a trabajar o emprender".

Durante la primera jornada de su viaje por Sudamérica, que le llevará también a Argentina para participar en el V Congreso Mundial de Asturianía que se celebrará el próximo miércoles en Buenos Aires, Queipo ha presentado a un grupo de empresarios de origen asturiano su proyecto, "una red concebida para sumar al futuro del Principado el talento de los asturianos en el mundo, reuniendo a profesionales, emprendedores, investigadores, empresarios y jóvenes".

El líder del PP asturiano ha precisado que "no se trata de crear ningún nuevo organismo, sino de orientar los esfuerzos de la promoción económica a las necesidades de las empresas y a resultados medibles, con un papel protagonista de la iniciativa privada".

Queipo ha añadido que 'Alianza Asturias Global' persigue "abrir puertas" y "sus miembros actuarán como embajadores de Asturias en sus países, acercará inversión y proyectos y facilitará la entrada de las empresas asturianas en sus mercados".

Otro de los objetivos de la iniciativa es ayudar a dar continuidad a negocios en Asturias que se quedan sin relevo poniendo en contacto a los titulares con emprendedores de la red en el exterior.

"Ningún territorio está condenado a repetir su historia, y Asturias tampoco; queremos una tierra de la que nadie tenga que irse y en la que todos podáis invertir, volver o, simplemente, sentiros en casa, porque no sois la Asturias de fuera, sois Asturias", ha destacado.