Queipo reivindica la gestión de los alcaldes del PP de Cangas de Onís y Caravia tras 15 años de mandato - PP

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reivindicado en Cangas de Onís la gestión de los alcaldes 'populares' José Manuel González Castro, de Cangas de Onís, y Salomé Samartino, de Caravia, durante el acto de reconocimiento por sus quince años al frente de ambos ayuntamientos.

En un acto celebrado este viernes, Queipo ha asegurado que ambos representan "lo mejor del municipalismo del PP de Asturias" y ha sostenido que sus mandatos demuestran el compromiso con sus concejos y la cercanía con los vecinos. Según ha señalado, durante estos quince años han contribuido a construir "un mejor futuro" para Cangas de Onís y Caravia.

El líder del PP ha aprovechado el acto para reclamar un mayor apoyo del Gobierno del Principado a los ayuntamientos del Oriente y ha criticado la falta de inversiones en servicios e infraestructuras. En este sentido, ha defendido que "el turismo no es un problema, sino que el problema es la falta de planificación e inversión", al considerar que el incremento de visitantes debe ir acompañado de mejoras en saneamiento, movilidad, transporte y aparcamientos.

Por su parte, Samartino ha destacado que estos quince años han estado marcados por "desafíos, pero también de muchos logros", mientras que González Castro ha afirmado que este periodo ha estado caracterizado por el "trabajo, esfuerzo" y la "vocación de servicio público", y ha defendido que gobernar consiste en "servir a los vecinos, escuchar sus preocupaciones, resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida".