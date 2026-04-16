Queipo y Sáenz de Buruaga clausuran este sábado el "Encuentro popular Astur-Cántabro" que se celebra en Panes

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. - PP

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, clausurarán este sábado, 18 de abril, el "Encuentro popular Astur-Cántabro" que se celebra en Panes, la capital del concejo de Peñamellera Baja.

Queipo y Sáenz de Buruaga mantendrán un diálogo sobre la realidad y el futuro de ambas comunidades, la comparación de modelos de gestión y los compromisos conjuntos, en una conversación que será moderada por la eurodiputada asturiana del PP, Susana Solís.

Además, en el encuentro, que será abierto a las 12 horas por el alcalde popular de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, se celebrarán tres mesas sobre asuntos y problemas de la máxima actualidad en las dos regiones.

La primera lleva como título "El lobo y la defensa del mundo rural", con la participación de la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería y Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, y el diputado en la Junta General del Principado y portavoz de Medio Rural, Luis Venta, mientras que actuará de moderadora la secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta.

La segunda mesa versa sobre "Impuestos y competitividad", a cargo del consejero cántabro de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, y el parlamentario regional del PP asturiano Andrés Ruiz, portavoz de Economía y Hacienda. Moderará la mesa la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza.

La tercera y última mesa tratará sobre la vivienda. Intervendrán el consejero de Cantabria de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y el portavoz popular de la materia en la Junta General, José Cuervas-Mons, con la moderación del diálogo por el portavoz del PP en la Asamblea de Cantabria, Juan José Alonso.