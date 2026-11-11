Queipo tacha de "electoral" la huelga general y anuncia que derogará la ley de vivienda si gobierna en Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo - PP

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha considerado este miércoles que las motivaciones de la huelga general "están muy en entredicho" al tratarse, a su juicio, de una movilización de carácter "electoral" dirigida contra la oposición en lugar de contra el Gobierno. Asimismo, ha anunciado que si su formación logra la confianza de los asturianos en mayo de 2027, derogará la ley de vivienda del Principado.

Preguntado por los medios de comunicación en la Junta General sobre la convocatoria de paro, Queipo ha expresado su "sorpresa" tras remarcar que se trata de una huelga que "no se convoca contra ningún gobierno", una situación que "no ha ocurrido nunca" y que coincide con un periodo preelectoral. Si bien ha manifestado su "máximo respeto" al derecho constitucional a la huelga y ha aseverado que el acceso a la vivienda "es un problema de primer orden que ha sido agravado por este gobierno".

En relación con el debate parlamentario en Asturias, el dirigente 'popular' ha denunciado que la izquierda ha votado en bloque en contra de la proposición de ley de vivienda presentada por el Partido Popular para incrementar la oferta de inmuebles y facilitar su acceso. "Cuando se ponen soluciones sobre la mesa, aquellos que dicen estar muy preocupados lo que hacen es bloquear las soluciones para seguir en la línea claramente ideológica", ha afirmado.

De igual forma, ha tildado de "lamentable" la ley autonómica promovida por Izquierda Unida y que "ha empeorado la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé con sus enmiendas totalmente radicales y de carácter ideológico".

Queipo ha recordado su petición de "retirar" esa ley para la negociación presupuestaria, la cual ha sido rechazada por los grupos de izquierda. "Les puedo decir que si los asturianos nos dan su confianza en mayo del 2027, esa ley va a ser derogada", ha asegurado.

El líder del PP asturiano ha rechazado las acusaciones de bloqueo parlamentario vertidas contra su grupo en relación con la tramitación de la norma y ha aseverado que la propia ley impulsada por el Gobierno ha permanecido frenada "durante dos meses y medio" a la espera de acuerdos entre las fuerzas de izquierda.

Por otra parte, al ser preguntado por lo ocurrido en la sesión plenaria de ayer, Queipo ha calificado de "hecho absolutamente anómalo y extraordinario" que el consejero Ovidio Zapico haya declarado que no participará en las sesiones de control de la Cámara. Tras tildar la postura del consejero de "rebeldía" y falta de respeto al Estatuto de Autonomía, ha avanzado que su grupo exigirá responsabilidades en cuanto se emita el informe de los letrados del Parlamento asturiano.