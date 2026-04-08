Queipo ve una "grave irresponsabilidad" que el plan forestal en Asturias lleve nueve años paralizado

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, junto a la alcaldesa popular de Ibias, Gemma Álvarez. - PP

OVIEDO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha adviertido este miércoles en Ibias que la parálisis en la que está sumergido el Gobierno de Barbón afecta también a la fracasada política de montes del Principado, "que es inexistente, como lo demuestra la grave irresponsabilidad de que la revisión del plan forestal lleva nueve años paralizada".

Álvaro Queipo ha visitado el concejo suroccidental junto a la alcaldesa popular de Ibias, Gemma Álvarez, con quien ha repasado la situación del concejo y, en especial, del amplio territorio forestal del municipio.

A este respecto, el líder del PP ha destacado que el Gobierno de Barbón ha eliminado la partida de inversión destinada a gestionar y mejorar los montes del concejo, a pesar de que la mitad de los cuales son, por convenio con las juntas vecinales, de gestión directa del Principado.

Queipo ha señalado que, hasta la llegada de Barbón, el Ejecutivo regional invertía entre 500.000 y 700.000 euros al año en los montes de Ibias, mientras que el Ayuntamiento llevaba a cabo los desbroces que le correspondían, "con lo que el territorio estaba muy bien cuidado, e Ibias era un ejemplo de gestión forestal en Asturias, y también en las zonas limítrofes de las regiones vecinas".

"Pero con Barbón se ha pasado a cero euros del Principado, no se desbroza, no gestiona sus montes y endosa una competencia autonómica a los ayuntamientos sin la necesaria compensación económica, con la que ha acabado Barbón, y sin el personal necesario", incide el dirigente 'popular'.

Queipo ha censurado también que del denominado "fondo incendios", presentado precisamente por Barbón en Ibias, para dotar a los ayuntamientos de financiación para protección contra incendios en las inmediaciones de las localidades, el Principado aún no tiene ni las líneas definidas del fondo una vez pasado ya el primer trimestre del año y con los incendios forestales propagándose por la región.

El presidente del PP ha valorado en cambio que el Ayuntamiento de Ibias haya ejecutado todos los fondos europeos recibidos para inversiones forestales y desbroces y para la prevención de incendios

Por otra parte, Queipo ha celebrado que sigue avanzando la restauración ambiental de la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo, con el objetivo de acometer sin dilación las obras pendientes.