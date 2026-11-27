Incendio en una nave en el polígono de Silvota. - SEPA

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de La Morgal, junto al jefe de zona centro-oeste, han controlado el incendio originado en una nave de venta al por mayor de ropa, ubicada en el Polígono de Silvota, en la calle Peña Santa, en Llanera.

Aunque no se registraron daños personales, el fuego calcinó varios bloques de ropa y parte de la instalación eléctrica. Dado que algunas naves están conectadas por el falso techo, el humo afectó a varios inmuebles que los bomberos procedieron a ventilar y revisar.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió varios avisos, el primero, a las 21.16 horas de este jueves. En las llamadas explicaban que estaba saliendo humo de una nave de ropa situada frente a un hotel y había construcciones anexas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación con ocho bomberos, del parque de La Morgal, que se trasladó al lugar con cuatro autobombas, dos de ellas nodrizas, y un vehículo de altura. También se informó al jefe de zona centro-oeste que acudió al incidente con un vehículo de mando y paralelamente, en apoyo, se activó otra dotación, con cuatro efectivos y dos autobombas, desde el parque de Proaza. Estos últimos no llegaron a intervenir tras confirmarse que no se precisaban sus servicios. A las 21.38 horas los bomberos dieron por controlado el incendio e iniciaron tareas de ventilación y desescombro.