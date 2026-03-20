Quema la primera planta de una casa en Llanes

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una vivienda de Llanes. - SEPA

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han controlado el incendio declarado en la primera planta de una vivienda unifamiliar en el barrio Concepción de Llanes.

Según información del SEPA recogida por Europa Press, el 112 de Asturias recibió el aviso a las 14,28 horas de este viernes. En la llamada se indicó que estaba quemando la chimenea de la vivienda y la casa estaba "inundada de humo".

Hasta el lugar acudieron bomberos con base en Llanes y Villaviciosa, junto al Jefe de Zona del Oriente. El incendio fue controlado a las 16.42 horas.

El fuego causó daños en la primera planta y en la cubierta de la vivienda. Los efectivos extinguieron y realizaron tareas de saneamiento del falso techo y aún están trabajando en el lugar.