Quema una vivienda de tres pisos en Entrago (Teverga) sin causar heridos

Incendio de una vivienda en Teverga. - SEPA

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Proaza y La Morgal han controlado el incendio declarado en una vivienda de tres alturas, ubicada en Entrago, Teverga. El fuego provocó el desplome total de la techumbre y calcinó por completo dos de los tres pisos, sin que ninguna persona haya resultado afectada. El resto del inmueble resultó afectado por el humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.54 horas, según ha informado el SEPA en nota de prensa. En la llamada indicaban que estaba quemando la galería de un edificio de tres alturas con viviendas cercanas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación con cuatro efectivos, de bomberos del parque de Proaza, que se trasladó al lugar con dos autobombas. Paralelamente activó otra dotación, con tres efectivos, desde el parque central de La Morgal con un vehículo de altura y una autobomba nodriza. Además se informó al jefe de zona centro-este, que también acudió al incidente.

A las 13.21 horas los bomberos dieron el incendio por controlado confirmando, además, que las viviendas cercanas no corrían ningún tipo de peligro. Las tareas se centran ahora en la refrigeración y desescombro ya que la estructura tiene aún mucha temperatura.