'Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias', lema de la nueva campaña de sensibilización con los incendios

Imagen de la nueva campaña de sensibilización ante los incendios forestales. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha puesto en marcha la campaña institucional 'Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias', una iniciativa de prevención y sensibilización ante los incendios forestales. El Ejecutivo asturiano ha decidido hacer de la lucha contra los fuegos una de las grandes prioridades de 2026. Así ha indicado que tiene previsto destinar cien millones a tal objetivo durante este ejercicio.

Se trata, según el Gobierno, de la cantidad más alta presupuestada en el Principado con este fin.

Según se explica desde el Gobierno asturiano, los mensajes, que se dirigen al conjunto de la población, apelan a la responsabilidad ciudadana y reconocen al trabajo esencial de los equipos de extinción y emergencias. También inciden en la importancia de avisar al 112 ante cualquier indicio de incendio o situación de riesgo.

La campaña, que se desarrollará en dos oleadas, se ha adjudicado por un importe de 367.840 euros. La primera oleada comenzó el pasado 26 de mayo con inserciones en medios impresos, publicidad exterior en mobiliario urbano de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo y Tineo, y tres autobuses. Desde el 1 de junio, la campaña también está presente en medios digitales, radio, televisión y redes sociales. Esta primera fase concluirá a finales de junio.

Así mismo durante el verano, el Principado activará mensajes específicos a través de sus redes sociales en función de los escenarios de riesgo que puedan producirse.

Además, cuando esté activado el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), se reforzarán las llamadas a la prudencia en los informativos de radio y en el espacio del tiempo de la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

SEGUNDA OLEADA

La segunda oleada, de cuatro semanas, está prevista para el inicio del otoño. Volverá a incluir publicidad exterior, medios impresos y digitales, radio, televisión y redes sociales, con el objetivo de reforzar la prevención en una época especialmente sensible para el monte asturiano.

'Querida o quemada, pregúntate cómo quieres Asturias' resume la llamada a la responsabilidad colectiva: cuidar el territorio hoy para que siga siendo mañana el paraíso natural que identifica a Asturias.