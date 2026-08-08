¿Qué quieren ser de mayor los niños asturianos? Medicina, docencia y deporte lideran sus aspiraciones

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OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas asturianos quieren ser médicos, profesores, furbolistas, policías y científicos, según la 'XX Encuesta Adecco Qué quieres ser de mayor', según la cual, entre las niñas asturianas, la enseñanza sigue siendo el ámbito más atractivo, mientras que entre los niños el deporte mantiene su liderazgo. Junto a estas vocaciones tradicionales, también ganan presencia opciones relacionadas con la ciencia, la salud, el diseño, el medioambiente y el espacio.

Al analizar las profesiones concretas, en las niñas, profesora ocupa la primera posición con un 31,7%. Le siguen cantante (17,1%), doctora con un 15% y veterinaria con un 8,4%. Entre los niños asturianos, futbolista es la opción más elegida, con un 28,8%. A bastante distancia, policía (18,3%) y actor (14,3%) se encuentran en segunda y tercera posición.

A la hora de escoger a su jefe o jefa ideal, entre las niñas asturianas, la familia reúne el 46,7% de las respuestas y la madre se sitúa con claridad como la jefa preferida, con un 27,8%. La segunda posición corresponde a su profesor o profesora, con un 18,5%. A continuación aparecen, con un 11,5% una amiga o ellas mismas (8,9%). En el caso de los niños asturianos, la alternativa concreta más repetida es trabajar para Santi Cazorla, elegida por el 26,2%. Un amigo alcanza el 14,7%, seguidos de su profesor o profesora (12,8%), sus padres (10%) y ellos mismos (6,5%).

En cuanto al lugar de trabajo, el 40% se inclina por acudir a una oficina, el 38,3% preferiría hacerlo desde casa y el 8,3% escogería una fórmula que combinase ambos espacios.

La encuesta de Adecco también pregunta a los niños a qué edad creen que podrán jubilarse. La opción más repetida entre los niños y niñas asturianos es hacerlo entre los 60 y los 69 años, franja elegida por el 56,3%. En segundo lugar aparece el intervalo comprendido entre los 50 y los 59 años, con un 10,1%. En conjunto, dos de cada tres participantes sitúan su retirada entre los 50 y los 69 años.