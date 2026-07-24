El radar de Quintana desbanca al del Caleyo como el que más multa de toda Asturias: 19.000 sanciones en un solo año

Archivo - Señal de radar de velocidad en la autopista A-8 'Y'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El radar instalado en la N-634 a su paso por Quintana (Nava) se ha convertido en el dispositivo que más multas impone de todo el Principado de Asturias, desbancando en su primer año de funcionamiento al radar de El Caleyo, en la A-66. Según el último estudio de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), el radar del concejo sidrero acumuló 19.062 denuncias en 2025, en un año en el que los ingresos por exceso de velocidad en las carreteras asturianas se dispararon un 67,6%.

El radar de la N-634 desbanca así al instalado en la A-66 a su paso por El Caleyo, en Oviedo, que registra 15.925 multas en un año. El tercero que más multas ha tramitado es el instalado pocos kilómetros después, en el punto kilométrico 29 de la A-66, con 15.916 multas.

Los ingresos totales por multas en Asturias ascendieron en 2025 a 12.579.751, un 29,9% más que el año anterior. De ese importe, las multas por velocidad supusieron 6.021.229 euros de ingresos, un 67,61% más.

DATOS NACIONALES

Los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron una cifra récord de 246,8 millones euros en 2025, un 14% más que en el ejercicio anterior. Según AEA, este incremento se debe a la activación de nuevos dispositivos "estratégicos" por parte de la DGT. El dinero obtenido por exceso de velocidad supone el 41,5% del total de los ingresos por multas de tráfico en España, sin contar las impuestas en el País Vasco y Cataluña, según el informe.

Solo 50 de los más de 1.000 radares desplegados por la geografía española concentraron 1.342.285 denuncias, representando casi la mitad del impacto económico de la campaña, explica AEA.

50 RADARES CONCENTRAN CASI LA MITAD DEL IMPACTO ECONÓMICO

El radar más activo en 2025 se encuentra en la provincia de Valencia, ubicado en el kilómetro 326 de la vía A-7, con 90.766 denuncias, frente a las seis registradas en 2024. Le sigue uno en Alicante, en el kilómetro 7 de la CV-905, con 72.557 denuncias, y otro en Navarra, en el kilómetro 127 de la A-15, con 67.445 denuncias.

Por provincias, Valencia lidera la recaudación con 18,9 millones de euros, un 87% más, seguida de Madrid (17,9 millones, -5,12%), Cádiz (16,5 millones, +22%), Alicante (13,2 millones, +83,5%) y Málaga (12,6 millones, -10,5%).

El informe de AEA califica estos radares como "cazadores" y critica que la mayoría de las denuncias se formulan en autopistas y autovías, no en las carreteras secundarias, donde se produce el 70% de los accidentes con víctimas.

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que la DGT debería replantearse su política de radares, ya que "no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación".