Radiografía de las emergencias en Asturias: los incendios forestales lideran las salidas de bomberos del SEPA en abril

Archivo - Bomberos del SEPA trabajan en la extinción de un Incendio forestal en Asturias. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) atendió un total de 56.122 llamadas durante el pasado mes de abril, lo que supuso una media diaria de 1.871 avisos. Del total de llamadas gestionadas, 39.618 correspondieron a situaciones de emergencia relacionadas con algún incidente, mientras que se contabilizaron 2.344 llamadas de carácter informativo y 1.992 llamadas de trabajo.

El volumen de llamadas derivó en la apertura de 23.143 incidentes que requirieron la movilización de algún tipo de recurso, con un promedio diario de 771 incidencias, según ha informado el SEPA ennota de prensa. Por categorías, la mayor parte de los casos se encuadró en atención sanitaria, con 17.331 incidentes. Asimismo, se registraron 3.158 incidentes vinculados a la seguridad ciudadana y seguridad vial, además de 633 accidentes de tráfico.

348 SALIDAS DE BOMBEROS POR INCENDIO FORESTAL

Por su parte, la red de parques de Bomberos del SEPA realizó un total de 841 salidas a distintas intervenciones durante el mismo periodo. De estas actuaciones, 454 se debieron a incendios, desglosándose en 348 salidas por incendios forestales y 106 por incendios urbanos.

El resto de las operaciones de los bomberos incluyó un total de 50 salidas para rescates, 65 destinadas a rastreos, 25 por accidentes de tráfico y 80 intervenciones orientadas a la retirada de elementos peligrosos de la vía u otras ubicaciones.

El organismo autónomo cuenta actualmente con un despliegue de 19 parques de bomberos distribuidos por la región que operan en red bajo un criterio de funcionalidad para garantizar la rapidez en la respuesta. En cuanto a sus recursos aéreos, dispone de tres helicópteros: uno medicalizado para emergencias en el territorio y dos multifunción dedicados principalmente a la extinción de fuegos forestales.