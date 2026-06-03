La radiografía de la pobreza en Asturias: Cáritas alerta de familias "atrapadas" en una precariedad prolongada

Presentación de la memoria de Cáritas Diocesana de Oviedo 2025. La directora de Cáritas Diocesana Oviedo, Elsa Suárez, junto al secretario general, Ramón Méndez-Navia, y la responsable del servicio de Análisis, Pilar Díaz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Oviedo ha presentado este miércoles la memoria correspondiente a 2025, donde se constata que las personas que quedan "atrapadas" en situaciones de precariedad ha aumentado en el último año. La entidad atendió el pasado año a 11.109 personas en 4.812 hogares.

La directora de Cáritas Diocesana Oviedo, Elsa Suárez, ha presentado la Memoria en una rueda de prensa junto al secretario general, Ramón Méndez-Navia, y la responsable del servicio de Análisis y Estudios, Pilar Díaz. En 2025, ha explicado Suárez, las personas que viven "atrapadas en situaciones de precariedad muy complejas" tienen dificultades para acceder a una vivienda, empleo inestable, problemas de salud y unas redes de apoyo frágiles a su alrededor.

Los datos de la Memoria reflejan que del total de hogares atendidos por Cáritas en 2025, el 75% están formados por inmigrantes, y el 41% cuentan con menores en el domicilio. Estas cifras evidencian un "ligero descenso" respecto a años anteriores en el número de personas atendidas, pero al profundizar en ellas, se observa que las situaciones de exclusión son "muy intensas" y "cada vez más complejas".

Entre los hogares acompañados, el 19% corresponde a familias monoparentales y el 26% a hogares en los que vive solo una persona. De estos últimos, el 4% son personas mayores de 65 años. En concreto, Cáritas atendió y acompañó a 1.180 personas mayores a través de iniciativas orientadas a combatir la soledad no deseada, fortalecer los vínculos comunitarios y favorecer una vida digna y conectada con el entorno. Es por ello que el secretario general de Cáritas Diocesana de Oviedo, Ramón Méndez-Navia, ha abogado por el trabajo en red entre distintas organizaciones para dar cobertura a estas situaciones.

Cáritas ha acompañado además a 345 menores y sus familias, además de ofrecer servicio de orientación jurídica a 304 personas en procesos relacionados con extranjería, regularización administrativa o acceso a prestaciones.

En lo referido al programa de personas sin hogar, se ha atendido a 1.789 personas a través de centros residenciales, pisos compartidos, centros de día y servicios de calle. En este programa Cáritas constata un aumento de las situaciones relacionadas con problemas de salud mental, adicciones y deterioro de las redes de apoyo social.

En cuanto al programa de economía solidaria, se ha acompañado a 1.422 personas en procesos de mejora de la empleabilidad. 284 personas participaron en procesos de intermediación laboral.

EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL, LO MÁS VALORADO POR LOS USUARIOS

La directora de Cáritas ha explicado que la misión de la entidad pasa por "seguir siendo una iglesia cercana, comprometida y acogedora" que no solo cubre necesidades materiales. "Queremos escuchar, sostener, defender derechos y deberes", ha dicho.

Así, ha explicado que muchos acompañados transmiten "continuamente" que más allá de las ayudas concretas lo que más valoran es "haber sido escuchadas, acogidas y tratadas con dignidad". "Ahí reside lo más importante de nuestra acción", ha asegurado.

En este punto ha agradecido el compromiso de los más de 1.500 voluntarios que tiene la entidad en Asturias --que en 2025 ha aumentado--, personas que "entregan su tiempo, humanidad y cercanía para que nadie tenga que afrontar solo las dificultades".