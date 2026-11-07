El Rally Ciudad de Langreo contará con 104 kilómetros cronometrados en su décima edición

Presentación del X Rally Ciudad de Langreo. - FELGUERA MOTOR CLUB

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escudería La Felguera Motor Club organizará los próximos días 13 y 14 de noviembre la décima edición del Rally Ciudad de Langreo, que contará con un recorrido de 219 kilómetros, de los que 104 serán cronometrados, y tendrá como principales novedades el regreso de la salida protocolaria al centro de La Felguera y el traslado del centro neurálgico de la prueba a los Talleres del Conde.

La presentación de la competición ha tenido lugar este sábado y han participado el presidente de la entidad organizadora, Adrián Muñiz; el concejal de Deportes de Langreo, David Fernández; el presidente de la Federación Asturiana de Automovilismo, Carlos Márquez; el presidente de Langreo Motor Club, Sasi Pardeiro; el director del Archivo Histórico de Hunosa, Álvaro Calvo, y el vencedor de la última edición de la prueba, Alberto Ordóñez.

La cita arrancará el viernes 13 de noviembre con la entrega de documentación a los participantes, a partir de las 16.00 horas, en los Talleres del Conde, mientras que las verificaciones técnicas comenzarán cinco minutos después en el Pozo Fondón. La salida protocolaria tendrá lugar a las 20.00 horas en el entorno de la Plaza de Abastos y el Parque Viejo de La Felguera.

La competición comenzará el sábado 14 de noviembre a las 08.00 horas con salida desde los Talleres del Conde. El recorrido estará compuesto por cuatro tramos diferentes: Ecomuseo, Tuilla-Bimenes, Pozu Candín y Santa Bárbara, que se disputarán en dos ocasiones cada uno. Los reagrupamientos de la mañana y de la tarde tendrán lugar en la zona de la Plaza de La Pomar de La Felguera, mientras que el parque cerrado de fin de carrera y la entrega de premios serán en los Talleres del Conde.

La Felguera Motor Club ha habilitado el seguimiento de los tiempos en directo a través de sus redes sociales y del portal www.fapaonline.es. Además, Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) realizará un seguimiento especial de la prueba.