Raquel García (PSOE) defiende en Bruselas que el reto demográfico sea prioridad en los próximos fondos de cohesión

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias continúa su trabajo ante las instituciones europeas para asegurar que el reto demográfico se mantenga como una de las prioridades en la agenda comunitaria. En el marco de la 'Semana de las Regiones', que se celebra estos días en Bruselas, el Principado protagonizará un "debate clave" en el que insistirá en la necesidad de incluir una línea de financiación específica para apoyar las políticas dirigidas a mitigar los efectos del envejecimiento y la despoblación en las regiones.

El Gobierno asturiano recuerda a través de una nota de prensa, que la directora general de Asuntos Europeos de Asturias, Raquel García, actuó como ponente del documento 'Cómo aprovechar todo el potencial de la política de cohesión para hacer frente al cambio demográfico', aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones el pasado noviembre. Este martes, García será la encargada de defender este documento y las demandas de Asturias en una mesa redonda junto a representantes de otras regiones de Polonia y Portugal.

En su intervención, García destacará los beneficios que los fondos de cohesión han aportado en términos de mejora de los servicios públicos y de las condiciones de vida en diversas regiones europeas, utilizando el ejemplo de Asturias para ilustrar cómo estos fondos pueden contribuir a afrontar el desafío demográfico. Asimismo, solicitará que los fondos de cohesión sean específicamente aplicados a políticas de reto demográfico en el futuro presupuesto de la UE.

Sostienen desde el Principado, que estamos antes un momento crucial, ya que la Unión Europea se encuentra en pleno proceso de diseño de las bases del futuro presupuesto comunitario (marco financiero plurianual) que entrará en vigor en 2028. En este contexto, una de las cuestiones clave a debate es el papel que desempeñarán las regiones en la gestión de los fondos a partir de esa fecha.

El Gobierno de Asturias ha reivindicado en diversas ocasiones que los territorios mantengan el control sobre una parte significativa de los fondos de cohesión que reciben, tal y como ocurre actualmente. Sin embargo, subrayan que "existe una creciente presión por parte de algunas fuerzas de la extrema derecha en la UE para revertir este modelo y concentrar la gestión de los fondos en los estados".

El Gobierno asturiano mantiene "su posición firme en defensa de una gestión descentralizada de estos fondos, clave para adaptarlos a las necesidades locales y garantizar un impacto real en las regiones más afectadas por el reto demográfico".