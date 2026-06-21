Reabre con 70 plazas el aparcamiento del Ordenador Cuántico en El Entrego

Nuevas plazas de aparcamiento. - AYTO. SMRA

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio anuncia la apertura de un nuevo aparcamiento en los anexos al edificio que albergará el ordenador cuántico, en El Entrego, vinculado al Centro de Investigación en Nanotecnología y Nanociencia. Según indica el Ayuntamiento, esta apertura supone la recuperación de algunas de las plazas de estacionamiento que se habían suprimido con motivo de las obras para el nuevo proyecto informático.

Las plazas de aparcamiento que han resultado del espacio que se libera en el entorno del nuevo edificio suma un total de 70, de las cuales 49 se encuentran ubicadas en las proximidades a la Casa de la Cultura Gaspar García Laviana, mientras que las 21 plazas restantes están localizadas en el otro extremo, es decir, junto a la antigua imprenta de la localidad.

Del global, hay tres plazas de estacionamiento que están reservadas a personas con discapacidad física.

De manera paralela a la apertura del aparcamiento, el Ayuntamiento está trabajando en la mejora de los accesos, sobre la base de que tanto la entrada como la salida de los vehículos se tendrá que realizar por el mismo lugar para cada una de las dos zonas acondicionadas.