Reader desmiente al PP sobre la contratación de Graciela Blanco: "El puesto estaba abierto"

Archivo - La viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Graciela Blanco, durante una entrevista en la Universidad laboral en Gijón. - JORGE PETEIRO - Archivo

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) ha emitido este jueves un comunicado en el que desmiente las declaraciones del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre el proceso de la exconsejera Graciela Blanco, nueva directora del CIT Asturias.

El presidente de Reader, Belarmino Fernández, ha negado que sea cierto que "tal y como dice el diputado del PP", se admita "una sola titulación". "El puesto estaba abierto a licenciatura o grado universitario en Economía, Administración y Dirección de Empresas o Derecho", ha asegurado.

Asimismo, Belarmino Fernández ha aclarado que el proceso de selección es "un proceso gestionado por una entidad privada sin ánimo de lucro, como es la Red Asturiana de Desarrollo Rural".

Una de las funciones asignadas a Reader es la creación y puesta en funcionamiento del Centro, lo que incluye la contratación del personal necesario. El proceso de selección y contratación, ha agregado el presidente de Reader, fue llevado a cabo por la Red Asturiana de Desarrollo Rural y la propuesta de bases de contratación se remitieron el pasado 18 de marzo de 2025 a las presidencias de los Grupos de Desarrollo Rural. "Son los que tienen voto en la Junta Directiva y entre los que también se encuentran representantes del PP, para que pudieran formular propuestas y sugerencias, no habiendo ninguna aportación, aprobándose las mismas por unanimidad y siendo publicadas el pasado 27 de marzo", ha apostillado.

La futura creación del CIT, que estaría bajo la dependencia de Reader, fue anunciada en unas jornadas públicas en el mes de noviembre en Navia y Piloña y recogida posteriormente en la ley de presupuestos del Gobierno de Asturias.

Explica el presidente que la forma prevista para la concesión de la ayuda directa a Reader es la firma de un convenio de colaboración entre esta entidad y el Principado de Asturias. Se trata, ha agregado Fernández, de "un procedimiento que requiere una tramitación administrativa de cierta complejidad".

Para "agilizarlo" y "previa consulta jurídica", ha explicado que se decidió iniciar el proceso de selección de personal para la puesta en marcha del CIT, "pero condicionando la contratación a la efectiva concesión de la ayuda, evitando así cualquier perjuicio económico a la Red".

El presidente de Reader quiere dejar claro que "en ningún caso se produjo ninguna retribución previa a esta firma de convenio, teniendo lugar la contratación con posterioridad".

Ha insistido Fernández en que el proceso de selección de la Dirección Ejecutiva del CIT Asturias "se ha desarrollado con plena transparencia, sujeción a las normas internas de Reader y con criterios profesionales ajustados a las responsabilidades del puesto, no habiéndose producido ninguna impugnación ni solicitud de información adicional de los representantes del PP".