El Real Patronato del Museo Reina Sofía incorpora a la directora del Bellas Artes de Asturias como vocal

Directora del Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul. - MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora-gerente del Museo de Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul, ha sido nombrada vocal del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

La designación se ha aprobado en la reunión del Pleno del Real Patronato celebrada ayer, presidida por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En la misma sesión se acordó la designación de María Dolores Jiménez-Blanco como nueva presidenta de este órgano de gobierno, en sustitución de Ángeles González-Sinde.

López-Fanjul se ha incorporado al Patronato como única vocal electa directora de un museo. Junto a ella, se han sumado otras siete profesionales del ámbito de la cultura, el arte y la investigación: Tània Balló, Laura García-Lorca, Eva Lootz, Fuensanta Nieto, Concha Lomba, Maria Josep Balsach y Cristina de Middel.

Desde la pinacoteca asturiana destacan en una nota de prensa que este nombramiento supone un reconocimiento a la trayectoria profesional de López-Fanjul, desarrollada en diversas instituciones museísticas europeas. Asimismo, señala que la incorporación refuerza su presencia en los principales espacios de representación del panorama cultural nacional y contribuye a su nueva estrategia de visibilidad internacional, sumándose al cargo de vicepresidenta del Consejo Asesor de Transferencia de la Universidad de Heidelberg que asumió en marzo de este mismo año.