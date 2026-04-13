Rechazada la petición del PP de solicitar más documentación y comparecencias en la comisión sobre Cerredo

Covadonga Tomé, en el centro, tras la reunión de la comisión celebrada a puerta cerrada - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria-IU, y la presidenta de la comisión de investigación sobre el accidente de hace más de un año en Cerredo (Degaña), Covadonga Tomé, han rechazado con sus votos la solicitud del PP de apertura de un nuevo plazo de comparencias y de solicitud de información.

La iniciativa del PP se basaba en los últimos datos que han trascendido tras conocerse el informe de Inspección General de Servicios, así como el hecho de que ya se ha levantado el secreto de sumario sobre lo ocurrido, argumento que habían utilizado algunos comparecientes, como el principal empresario del Grupo Cerredo, para no declarar. Apoyaron reabrir el plazo de comparecencias Vox y también el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, si bien este no pudo votar dado que el voto delegado del Grupo Mixto correspondía a Tomé. La petición de los 'populares' fue rechazada.

Ha sido en una sesión que se ha celebrado a puerta cerrada y en la que han participado dos letrados de la Junta General, incluido el Letrado Mayor.

Según ha explicado con posterioridad a los periodistas la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, se mantienen, por tanto, los plazos, de forma que la elaboración del borrador del dictamen estará listo en la última semana del mes de abril. A partir de ese momento se recibirán y votarán aportaciones de los grupos parlamentarios. Así, las cosas, el dictamen definitivo será emitido a finales de mayo.

"No parece demasiado oportuno que vengan a comparecer personas que ya comparecieron o personas que han firmado un informe de 318 páginas, que todo lo que tenían que decir, entendemos que ya lo dijeron por escrito", ha señalado Tomé, justificando su voto en contra de reabrir las comparecencias.

El diputado del PP, Rafael Alonso, ha lamentado el "empecinamiento de la izquierda en oponerse a la reapertura de los trabajos" después de un informe "demoledor". Alonso considera que hay cuestiones que faltan por aclarar. Según Alonso, la izquierda asturiana está trabajando con la misión de "salvar al soldado Barbón", en relación a las responsabilidades en este asunto del presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón.

Gonzalo Centeno (Vox) ha dicho que en la documentación relativa al informe de Inspección falta documentación, por lo que se mostró a favor de reabrir el plazo. "Pero la mayoría parlamentaria ha pasado el rodillo", ha lamentado. El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares (Foro), ha insistido en que el Gobierno de Barbón ha tenido el informe "secuestrado" y no quiere que se descubra. Además, ha añadido que impedir nuevas comparecencias es una "oportunidad perdida" para que el empresario "diese respuestas".

Fue el 31 de marzo de 2025, un lunes, cuando se produjo el accidente de Degaña, fruto de una explosión. Cinco mineros leoneses perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos en un suceso que conmocionó a las comarcas mineras asturianas y leonesas.