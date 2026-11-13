Rechazada la proposición de Vox sobre la realización de procesos de simplificación administrativa

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los votos de los diputados de los grupos que sustentan al Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, y el de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, han servido este viernes para rechazar la proposición no de ley de Vox sobre la realización de procesos de simplificación administrativa. La iniciativa encontró respaldo en el PP y el el secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, pero no reunieron suficientes sufragios para sacarla adelante.

El diputado de Vox Javier Jové había justificado la proposición en la sesión plenaria señalando que Asturias se ha convertido en un "infierno burocrático" y que es necesario poner en marcha medidas. El diputado del PSOE Ricardo Fernández, sin embargo, ha dicho que el Ejecutivo lleva ya tiempo trabajando en la simplificación de los trámites y que seguirá haciéndolo.

En el pleno de este viernes también han sido rechazadas, con idéntico resultado en las votaciones, dos proposiciones no de ley del PP. Una era la que pedía la revocación de todas las declaraciones de las zonas de mercado residencial tensionado. La otra, la relativa a la rehabilitación integral de la A-8 occidental que incluya los tramos deteriorados de Cudillero, Valdés, Navia, Coaña, El Franco, Tapia de Casariego, Castropol y el resto del corredor afectado.