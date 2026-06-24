Rechazada la propuesta de PP y Foro para crear una estrategia ferroviaria integral en Asturias

Archivo - Trenes de Renfe para la línea de AVE entre Asturias y Madrid, Trenes s106 - RENFE - Archivo

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) conjunta presentada por el PP y Foro Asturias, en la que se solicitaba la elaboración de una estrategia ferroviaria integral para la comunidad autónoma. La iniciativa parlamentaria no logró salir adelante al contar con el voto en contra del PSOE, Convocatoria por Asturies y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

La propuesta rechazada buscaba diseñar una hoja de ruta a largo plazo que sirviera de base para negociar con el Estado un convenio marco de inversiones ferroviarias. Entre las actuaciones específicas que planteaba la iniciativa destacaban la llegada del ancho métrico a la Plaza Europa en Gijón, la prolongación de servicios hasta Cabueñes, la conexión ferroviaria con la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) y un estudio de viabilidad sobre el acceso en tren al Aeropuerto de Asturias.

El diputado del PP Pedro de Rueda defendió la propuesta criticando la gestión socialista de las últimas décadas en el sector del transporte, a la que calificó de "dejadez". De Rueda vinculó la situación actual de la red ferroviaria asturiana con las recientes sentencias judiciales del Tribunal Supremo referidas al exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como con el polémico retraso en los trenes de cercanías que "no cabían por los túneles". El parlamentario 'popular' lamentó que la región cuente con infraestructuras del siglo XIX y argumentó que la comunidad autónoma requiere de una "estrategia de articulación" urgente.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, colíder de la iniciativa, incidió en que, si el Principado no participa de forma activa en la planificación y financiación de sus redes ferroviarias, "nunca contará con un ferrocarril que atienda de verdad a la demanda de la sociedad". Pumares señaló que la falta de fiabilidad del transporte por tren merma la competitividad de la industria, la logística y los puertos asturianos, exigiendo compromisos concretos y verificables en lugar de "anuncios e improvisación".

Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida presentó dos enmiendas destinadas a vincular la estrategia en el marco de la Alianza por las Infraestructuras y a fijar un proceso de negociación para la transferencia de las competencias ferroviarias. Sin embargo, ambas fueron rechazadas por los grupos proponentes, lo que motivó que la portavoz de la formación, Delia Campomanes, declinara apoyar la proposición final.

En la fijación de posiciones, la portavoz del Grupo Mixto Covadonga Tomé justificó su voto en contra afirmando que la iniciativa "deja el futuro ferroviario de Asturias en manos de Madrid". Tomé defendió que la comunidad no necesita nuevos documentos estratégicos para negociar con el Estado, sino una verdadera capacidad propia de decisión y ejecución política.

Desde las filas de Vox también se rechazó la propuesta. Gonzalo Centeno criticó el "negacionismo de costes" de los proyectos públicos y se opuso de base a una eventual asunción de las competencias de cercanías por parte del Principado, poniendo en duda que Asturias disponga de los recursos económicos y de la capacidad técnica idónea para gestionar una red que exige elevados costes de mantenimiento anual.

Por último, el diputado socialista Ángel Ricardo Morales cerró el debate mostrando su oposición frontal a una propuesta que tildó de "adanista" y "pobre". Aseguró que Asturias ya cuenta con una planificación ferroviaria en vigor y en plena fase de ejecución --citando el Plan de Cercanías y el Plan Director del Corredor Atlántico--, e indicó que los puntos reclamados por el PP y Foro ya se encuentran contemplados y estudiados en los compromisos técnicos vigentes del Ministerio de Transportes y de Adif.