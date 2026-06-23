Una reclusa acepta 6 meses de prisión por agredir a dos funcionarios y causar daños en una ventana

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una interna del Centro Penitenciario de Asturias acusada de agredir a dos funcionarios y causar daños en una ventana y en una alarma de la prisión ha reconocidado este martes los hechos por los que le acusaba la Fiscalía del Principado de Asturias y asume una condena de 6 meses de prisión y el pago de multas por valor total de 360 euros.

La vista oral estaba señalada en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1, según ha informado la Fiscalía Superior del Principado.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde del 4 de septiembre de 2023, cuando la acusada, interna en el Centro Penitenciario de Asturias, tras una disputa con otra presa, originó un gran tumulto y mostró una actitud agresiva, fracturando el cristal de la celda y el timbre de la alarma.

Varios funcionarios intentaron calmar a la acusada, que comenzó a dirigirles todo tipo de improperios, abalanzándose sobre ellos y propinándoles patadas y puñetazos. Uno de los trabajadores recibió una patada en la pierna izquierda y otro, arañazos en la derecha. Ambos renunciaron a la indemnización que pudiera corresponderles. Los desperfectos en la ventana y el timbre fueron tasados en 161,17 euros.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad del artículo 550.1 y 2 del Código Penal, de dos delitos leves de lesiones del 147.2 y de un delito leve de daños de 263.1, segundo párrafo. Concurren la agravante de reincidencia y la atenuante de alteración psíquica.

Tras reconocer los hechos, la acusada asumió una condena de 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado; multa de 1 meses a razón de 4 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, por cada uno de los delitos leves de lesiones; y multa de 1 mes a razón de 4 euros al día, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, por el delito de daños. Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, la acusada indemnizará a Instituciones Penitenciarias son 161.17 euros, más los intereses legales correspondientes, por los daños causados.