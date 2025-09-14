La recreación vaqueira del Domingo Detrás regresa al Acebo con una feria ganadera

OVIEDO/CANGAS DEL NARCEA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Domingo Detrás regresa al Alto del Acebo este domingo. La recreación de los vaqueiros en su llegada al Acebo, también conocida como "Domingo de ofrendas", se recuperó el año pasado con el fin de poner en valor la tradición vaqueira del concejo, según se informa desde el ayuntamiento de Cangas del Narcea.

La concejala de Cultura, Tania Rodríguez, recordó que el pueblo vaqueiro siempre tuvo una gran devoción hacia la Virgen del Acebo, pero debido a la separación practicada en los ritos eclesiásticos hasta 1844, los vaqueiros se vieron obligados a celebrar el primer domingo detrás del día 8, día del Acebo.

Tras el éxito del año pasado, el Ayuntamiento ha optado por reforzar el programa añadiendo una feria ganadera que tendrá lugar bajo la Cruz de la Tona. Comenzará a las 10 horas y se extenderá hasta las 14 horas, pudiendo participar todos los ganaderos interesados.

Además, este año se contará con la colaboración de los caballos que participan en el certamen Ecunarcea, que se sumarán a la recreación.

"La propuesta fue muy bien acogida por los ganaderos de la zona, que se volcaron con la organización de la feria. Sucedió lo mismo con los participantes en el concurso ecuestre, que no dudaron en sumarse con sus caballos. El objetivo de esta cita es seguir creciendo con el apoyo de todos los vecinos y colectivos", destacó Rodríguez.

El programa mantiene la recreación de la llegada de los vaqueiros al Alto del Acebo y la celebración de la misa y la procesión, que tendrá lugar a las 13:30 horas. Después, será la subasta de los productos del tradicional ramo que los vaqueiros ofrecían a la Virgen.

Tampoco faltarán este domingo las meriendas populares y la música tradicional, que correrá a cargo de "Son d' Arriba, Banda de Gaitas de Cangas del Narcea, Perendengue, La Corte de Enverniego, Sulabarda y la Bandina Los Eólicos.