Red Eléctrica refuerza el suministro eléctrico en el occidente de Asturias con nuevas infraestructuras

Archivo - Embalse de Grandas de Salime desde el mirador de A Paicega (Pesoz). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la filial de Redeia encargada de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, ha finalizado la ampliación de una subestación en Pesoz 400 kV y la construcción de la línea Pesoz-Sanzo III 400 kV, que dará servicio a la subestación de distribución de Sanzo.

Estas infraestructuras se enmarcan en un conjunto de actuaciones orientadas a reforzar la calidad del suministro eléctrico en la zona occidental de Asturias y a favorecer la integración de nuevos proyectos de generación renovable, en línea con los objetivos de transición ecológica.

Con estos desarrollos, según destacan a través de una nota de prensa, se consolida además la relevancia de la subestación de Pesoz como nudo clave en la red de transporte asturiana y en su conexión con Galicia.

Red Eléctrica ha destinado casi 2 millones de euros a la ampliación de una posición en la subestación y a la ejecución de la línea Pesoz-Sanzo III, actuaciones incluidas en la actual Planificación eléctrica y alineadas con el principio de maximizar el uso de infraestructuras existentes para minimizar el impacto ambiental.