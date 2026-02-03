La red pública de 0 a 3 años suma 46 escuelines con una nueva apertura en Allande

Educación abre en Allande la primera escuelina autonómica de la fase II, con siete matrículas - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha abierto este martes en Allande la escuelina Los Ablaninos, la cuadragésima sexta de la nueva red pública, autonómica y gratuita para alumnado de 0 a 3 años, y la primera perteneciente a la fase II. El centro, que cuenta con una unidad, inicia su actividad con siete niños y niñas matriculados: cuatro de ellos de 1-2 años y tres de 2-3.

El personal está compuesto por dos técnicas de educación infantil (TEI) a jornada completa y una directora, que se encarga también de las escolías de Santa Eulalia de Oscos y Grandas de Salime.

La obra de Los Ablaninos recibió en 2024 una subvención de 58.043 euros correspondiente a la tercera última convocatoria de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años. La actuación fue realizada por el ayuntamiento en la planta baja de la escuela-hogar, situada en la misma parcela del Centro Público de Educación Básica (CPEB) de Pola de Allande.

Con esta nueva apertura, la red autonómica de 0 a 3 años queda formada por 46 escuelines/escolías: 23 de la fase I, una de la fase II y 22 municipales ya integradas. En total, la matriculación supera el millar de alumnos.

Además, durante este mes está prevista la apertura de otros tres centros de la fase II: El Cabás, de Tapia de Casariego; Les Xanines, de Caravia, y El Reblincu, de Quirós.