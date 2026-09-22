Redia Gijón distribuirá en sus recursos habitacionales a los 50 usuarios del Albergue Covadonga durante las obras

Representantes de la Red de Inclusión Activa (Redia) de Gijón, acompañados de la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covandonga Landín, - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Red de Inclusión Activa (Redia) de Gijón, acompañados de la directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Covandonga Landín, han comunicado este martes que se realojará, de forma temporal, a unos 50 usuarios del Albergue Covadonga, durante el tiempo que se prolonguen las obras de reforma de este, en recursos habitacionales que estas entidades sociales tienen distribuidos por el municipio gijonés.

Así lo han anunciado, en rueda de prensa en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la que se ha confirmado que sí se mantendrá abierto en el Albergue, con independencia de los trabajos de reforma, el servicio de baja exigencia.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))