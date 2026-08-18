El Regodón 2026 presenta su cartel con más de una decena de artistas para cuatro días de fiesta en Pola de Laviana

Cartel del Regodón. - REGODÓN

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival del Descenso Folklórico del Nalón, El Regodón 2026, ha presentado su cartel completo para cuatro días de música, actividades y fiesta en el Parque de Los Príncipes de Pola de Laviana. La programación comenzará el jueves 20 de agosto y se prolongará hasta el domingo 23, coincidiendo el sábado con la celebración del 57º Descenso Folklórico del Nalón, Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La primera jornada, el jueves 20 de agosto, contará con Los Trimendos, la presentación del Titánico y el pregón de La Pandorga. A las 22.00 horas llegará el turno del grupo lavianés Trujas, mientras que Éxtasis, una de las últimas incorporaciones al cartel, actuará a las 23.30 horas en el escenario Sopera.

El viernes 21 de agosto combinará actividades para diferentes públicos con una programación musical que comenzará a las 18.00 horas con Mariachi Hispanoamérica, formación con 15 años de trayectoria llevando la música mexicana por eventos celebrados en España, Portugal, Francia y Reino Unido. A las 20.00 horas será el turno de Angel Machine, una formación integrada por músicos con experiencia en proyectos como Australian Blonde, Sylvain Woolf, Mystereo o Undercover y con un directo basado en versiones sin prejuicios y canciones conocidas llevadas a terrenos inesperados. La noche continuará a las 22.00 horas con Muñeca Rusa y a las 23.30 horas con Comandante Twin.

JORNADA CENTRAL DEL SÁBADO

El sábado 22 será una de las jornadas centrales del Regodón al coincidir con la celebración del 57º Descenso Folklórico del Nalón. Después de una jornada marcada por el ambiente del Descenso en las calles y en el río, la actividad regresará al recinto del Regodón. A las 23.00 horas tendrá lugar la entrega de premios y, ya a medianoche, llegará la actuación de Afónica Naranjo. A partir de la 1.30 horas, DJ Carpantis tomará el relevo para continuar la fiesta con una sesión en la que estarán presentes el 'house', afro, 'tech house' y otros sonidos electrónicos.

El domingo 23 de agosto el Regodón continuará desde el mediodía. A las 12.30 horas tendrá lugar una de las propuestas especiales de esta edición, con la actuación de Juanillous acompañando al vermú de Picofino. La música regresará a las 18.00 horas con Los Juanes, el dúo formado por los músicos asturianos Juan Bertrand y Juanvi Stroup, vinculados respectivamente a Söax y Staytons, cuyo repertorio recupera clásicos de culto del pop americano en un formato reducido y enérgico.

A las 20.00 horas será el turno de Mundo Chillón, el proyecto encabezado por Pedro Chillón, cuya propuesta mezcla canción, humor, ironía y una manera muy particular de entender el directo. Finalmente, A3 se encargará de poner el cierre musical al Regodón 2026 a partir de las 22.00 horas.