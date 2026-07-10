Regresa 'El Vaporín' a San Esteban: el remolcador más antiguo de España ofrecerá viajes gratis por la ría del Nalón

Buque El Vaporín. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha asistido este viernes a la llegada de 'El Vaporín' al puerto de San Esteban, en Muros de Nalón, donde el histórico remolcador ha sido recibido para participar, por segundo año consecutivo, en las fiestas de Nuestra Señora del Carmen.

Este regreso cuenta con el apoyo de la consejería, que en 2025 suscribió un protocolo de colaboración con el consistorio y la empresa Industrias Ferri S. A., actual propietaria de la embarcación, para que el histórico buque volviese a navegar la ría del Nalón tras años fuera del concejo.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el acuerdo pone de manifiesto el "compromiso conjunto" y la "relevancia de la colaboración público-privada para salvaguardar y compartir un símbolo del patrimonio y de la identidad marinera". En ese marco, la consejería financia el traslado del buque desde Vigo, y posibilita así la recuperación del histórico barco que representa la memoria común del concejo y el relato compartido por las distintas generaciones que crecieron con este remolcador en su horizonte más inmediato.

Construido en 1902 en los astilleros Philip & Son de Dartmouth (Inglaterra) con el nombre de Venture, el buque comenzó operando como pesquero. En 1907 fue transformado en remolcador por la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana y asignado al puerto de San Esteban, donde resultó clave para la exportación de carbón por la ría. Con 16,8 metros de eslora y 4,15 de manga, la nave sustituyó su antigua caldera de vapor por un motor diésel en 1965. Tras ser salvado del desguace en 1998 por una plataforma vecinal, volvió a navegar en 2003 y afrontó una restauración integral entre 2021 y 2022 por parte se Talleres Carral (Grupo Ferri) al cumplir su 120 aniversario.

'El Vaporín' está considerado el buque de acero en activo y el remolcador de vapor en funcionamiento más antiguo de España. Su presencia en el puerto se configura como un recurso cultural y turístico de primer orden. Este espacio museístico preserva y pone en valor los elementos rehabilitados de las instalaciones que dieron vida al que fuera el principal puerto carbonero del país.

VIAJES DIARIOS GRATUITOS POR LA RÍA DEL NALÓN

El remolcador permanecerá amarrado en San Esteban hasta el 20 de julio para el conocimiento de vecinos y visitantes. Durante estas jornadas, la ciudadanía podrá acceder a la embarcación y disfrutar de varios viajes diarios gratuitos programados con antelación. Estos paseos se desarrollarán por la dársena del puerto y la ría del Nalón, ofreciendo recorridos divulgativos orientados a difundir pedagógicamente el patrimonio histórico del remolcador y del espacio portuario donde operó desde la década de los años veinte.

El programa regular de viajes diarios se mantendrá activo a lo largo de toda la estancia con la única excepción del jueves 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen. Durante esa jornada, coincidiendo con el Día Grande de Muros de Nalón, El Vaporín asumirá un papel protagonista al integrarse de manera destacada en la tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen, para recuperar una de las estampas más significativas de la memoria colectiva del Bajo Nalón.