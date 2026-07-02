La regularización extraordinaria de inmigrantes finaliza con 14.161 solicitudes en Asturias

Los secretarios de Estado de Migraciones y de Seguridad Social y Pensiones, Pilar Cancela (c) y Borja Suárez (i), junto con la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez (d), durante una rueda de prensa, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Soci - A. Pérez Meca - Europa Press

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes ha finalizado en Asturias con 14.161 solicitudes, de las cuales una de cada cuatro se han presentado en las oficinas disponibles para tal efecto, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A nivel nacional, el proceso iniciado el pasado 16 de abril y finalizado el 30 de junio, ha concluido con un total de 1.174.978 solicitudes registradas, de las cuales 609.737 ya han sido tramitadas.

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

Según los datos, el 58% de las solicitudes telemáticas fueron presentadas por abogados, seguidos por funcionarios habilitados (16,8%), gestores administrativos (8,4%), las propias personas interesadas mediante certificado digital (7,3%), entidades del Registro de Colaboradores de Extranjería (5,1%) y graduados sociales (3,6%). Además, un total de 495 entidades del Tercer Sector y organizaciones sindicales colaboran durante todo el proceso en labores de asesoramiento, acompañamiento y orientación a las personas solicitantes.