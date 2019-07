La Reina reflexiona junto a Aarón Zapico sobre la influencia del reguetón o el trap en la educación musical

Publicado 25/07/2019 14:12:25 CET

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha asistido en Oviedo a la Lección Magistral del Director de Orquesta Aarón Zapico, dentro de los Cursos de Verano de la Escuela Internacional de la Fundación Princesa de Asturias. Tras escuchar la intervención de Zapico y las preguntas de algunos de los presentes, doña Letizia ha tomado la palabra para plantear al director la amplitud de la música que hace que géneros como el trap o el reguetón no generen distorsión en una educación musical correcta y adecuada.

"Consideras que en el ambiente actual de la música que escuchan muchos de estos alumnos, cómo es compatible el hecho de que escuchen músicas como el trap o el reguetón que están tan opuestas a la música culta, la barroca, la renancentista o el clasicismo. Pueden a la vez tener una educación musical correcta y adecuada, no hay distorsión, la música es tan amplia que también puede incluir estos otros fenómenos pasajeros que no se si permanecerán como el barroco", ha reflexionado doña Letizia.

Ante esta reflexión, Aarón Zapico ha indicado que "toda la música es buena y todo es música". "Yo escucho desde Rosalía, hasta cantautores o música de mi trabajo, procuro empaparme de todo lo que nos rodea excepto de este tipo de música con letras machistas que intento evitar", ha dicho Zapico, que ha añadido que está "en la mano de padres y educadores abrir las puertas a esos jóvenes para que vean que se pueden emocionar también con música clásica".

Previamente doña Letizia se había interesado por los motivos que llevaron a Zapico y a sus hermanos a fundar del conjunto Forma Antiqva. "Qué os daban de desayunar en casa, que escuchabais, como fue que tres hermanos hayan cultivado hasta estos niveles de excelencia la música", ha preguntado doña Letizia.

Zapico le ha respondido que el secreto de su formación fue no ponerse nunca una meta grandiosa o grandilocuente y poco a poco tocaron esa música que les gustaba y se sentían realmente modernos tocando esa música antigua. "Siempre fue todo como muy orgánico y muy natural, nos sentíamos realmente modernos tocando esa música", ha dicho Zapico.

Doña Letizia ha dado las gracias a la Fundación Princesa de Asturias por haberla invitado un año más a los cursos de la Escuela de Música y ha asegurado que "le encanta venir aquí cada mes de julio a Oviedo a esto" y ha manifestado que los consejos que ha dado a dar a los alumnos son tan valiosos que los van a recordar siempre.

Ya viene siendo habitual que Doña Letizia, acuda a estos Cursos de Verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias (FPA), bien a su apertura, bien a la lección magistral. En esta ocasión el escenario ha sido el Museo Arqueológico, donde la Reina ha seguido la intervención Aarón Zapico, bajo el título Bárbara.

CONFERENCIA DE AARÓN ZAPICO

En su intervención con la que ha reivindicado la figura de la cantante y compositora italiana Bárbara Strozzi, Zapico ha querido contar una historia de "valores y compromisos a través de la creación femenina" con un relato en forma de ópera intercalándolo con diversas intervenciones musicales.

Así, a lo largo de su relato Zapico ha destacado su "conexión total con la música antigua, y ha indicado que la música antigua es "lo más excitante que le ha pasado al género clásico en los últimos cien años".

También ha abordado la diferencia entre hombres y mujeres en la música clásica señalando que el problema de la desigualdad también es brutal en el género musical clásico. Por ello ha reivindicado el trabajo de las creadoras, entre ellas Barba Strozzi, pero no la única. Zapico ha hecho una larga lista de creadoras con historias para descubrir.

Tampoco se ha olvidado Zapico de defender los derechos de los músicos y ha recordado que su lucha por esos derechos no tuvieron demasiados éxitos, tanto es así que decidió abandonar su labor docente. No obstante ha destacado que "no considera que haya sido un fracaso".

"No es posible gustar a todo el mundo", ha dicho el director que ha concluído su lección magistral dando algunos consejos a los alumnos de la Escuela de Música, como que "si se caen siete veces se levanten otros tantos", pero sobre todo, que vivan felices.

Aarón Zapico es director de orquesta y fundador del conjunto Forma Antiqva. Actualmente, su trabajo se centra en la recuperación del patrimonio musical español, la música de cámara con grandes solistas, la dirección de proyectos orquestales y vocales o un trío estable con sus hermanos, además de frecuentes incursiones en la música contemporánea y proyectos multimedia.

CURSOS DE VERANO 2019

Los Cursos de Verano 2019, que se extenderán hasta este sábado 27 de julio, se desarrollan en el Conservatorio Superior de Música 'Eduardo Martínez Torner' del Principado de Asturias y en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La Escuela Internacional de Música brinda una enseñanza musical del más alto nivel con músicos procedentes de centros de prestigio internacional como la Juilliard School de Nueva York, el Raanana Music Center de Israel o la Escuela de Música de la Universidad de Maryland (Estados Unidos); y de orquestas como la Sinfónica de Annapolis (Estados Unidos), la orquesta de cámara los Virtuosos de Moscú, la Nacional de España, la de Radio Televisión Española y la del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.