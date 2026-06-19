Renfe y Adif realizan un simulacro de incendio y evacuación en la estación de Llamaquique. - ADIF

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha llevado a cabo esta madrugada un Simulacro Técnico Restringido en la estación de Llamaquique, en Oviedo, organizado junto a Adif y en colaboración con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y otras instituciones, con el objetivo de comprobar la eficacia de los protocolos de actuación ante emergencias.

El ejercicio, enmarcado en el Plan de Acción de Autoprotección de Renfe y Adif, permitió evaluar la coordinación entre los distintos organismos implicados y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

El simulacro se ha desarrollado en dos escenarios diferenciados. En el primero, se ha recreado un incidente en un tren con incendio, lo que motivó la activación del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate del Tren (PAER) y del Plan de Emergencia de la estación de Llamaquique. El segundo escenario ha consistido en la simulación de un incendio en el vestíbulo principal de la estación, junto a una salida de emergencia.

Durante el ejercicio, los viajeros han sido evacuados al exterior a través de una salida de emergencia con la asistencia de personal de Renfe, mientras que los bomberos han intervenido para sofocar el incendio y atender a los heridos simulados.

En el simulacro han participado efectivos de Renfe y Adif, así como personal de Emergencias 112 Asturias-SEPA, Bomberos del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado, Policía Nacional y Local, Protección Civil, SAMU y el Ayuntamiento de Oviedo.

Renfe ha señalado que este tipo de ejercicios permite comprobar el grado de preparación de los equipos de intervención, así como la eficacia de los planes de actuación y la coordinación entre las distintas instituciones, con el fin de garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores en caso de emergencia.