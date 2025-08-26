Renfe finaliza las obras de mejora en el apeadero de Poo, en la línea Gijón-Oviedo-Santander

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha finalizado las obras de mejora en el apeadero de Poo, situado en la línea R2 de Ancho Métrico Gijón-Oviedo-Santander, tras una inversión de 140.081 euros. Los trabajos comenzaron el pasado mes de mayo.

Entre las actuaciones ejecutadas se incluye la renovación de la marquesina, la instalación de rampas accesibles para reordenar el acceso al andén, así como la adecuación de pavimentos y del sistema de iluminación.

Las nuevas instalaciones ya están operativas para los viajeros, según ha informado Renfe este martes. El apeadero de Poo cuenta con parada de dos trenes de Media Distancia por sentido al día en la línea Gijón-Oviedo-Santander, además del servicio Oviedo-Llanes, también con dos frecuencias diarias por sentido.