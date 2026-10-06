Renfe refuerza los servicios de Alta Velocidad entre Asturias y Madrid con motivo del 12 de octubre

Archivo - Tren - RENFE - Archivo

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará la conexión ferroviaria entre Asturias y Madrid con motivo de la festividad del 12 de octubre. La compañía incorporará trenes adicionales y ampliará la capacidad de varios servicios para facilitar la movilidad durante uno de los periodos con mayor demanda de viajes del año.

En total, entre el 9 y el 13 de octubre, se ofertan 22.400 plazas en los trenes de Asturias. El lunes 12 de octubre circulará un servicio especial AVE 4200 entre Gijón y Madrid, prestado con material S-106. El tren saldrá de Gijón a las 20.00 horas y efectuará paradas en Oviedo y León antes de continuar hasta la capital.

En sentido Madrid-Gijón, el martes 13 de octubre circulará un AVE con salida de Madrid a las 7.10 horas, también con material S-106. Este servicio ofrecerá más de 500 plazas y sustituirá al Alvia habitual, cuya salida estaba programada a las 7.04 horas.

Ese mismo martes, el Alvia Madrid-Avilés circulará en doble composición hasta Lugo de Llanera, lo que permitirá duplicar el número de plazas ofertadas. En este punto, las dos ramas se separarán para continuar hacia Avilés y Gijón, respectivamente. Esta operativa añadirá una circulación con destino a Gijón.

Renfe también ajustará el horario del AVE 4110 Gijón-Madrid del martes 13 de octubre, que saldrá a las 12.08 horas en lugar de las 11.09 horas. A los viajeros que ya dispongan de billetes con enlace se les ofrecerá una alternativa de viaje.