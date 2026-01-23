Renovado y puesto en funcionamiento el reloj de La Escalerona

Archivo - Playa de San Lorenzo, verano de 2019 - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha renovado por completo el sistema del reloj de La Escalerona de forma que se ha podido restablecer su funcionamiento.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el fallo fue localizado por los técnicos en la tarjeta electrónica del reloj patrón, que no daba salida de pulsos para que pudiera cambiar la hora.

"Cuidar estos detalles e invertir en su correcto funcionamiento es también una forma de cuidar a Gijón y respetar su historia. El compromiso de este gobierno con la protección y el mantenimiento del patrimonio público municipal se demuestra con hechos", ha afirmado el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.