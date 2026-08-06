Representantes de empresas explican en el estand de EDP de Fidma casos reales de transición energética

Participantes en la mesa redonda 'Empresas que transforman Asturias: casos reales de descarbonización y competitividad' - EDP

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La energía ha dejado de ser únicamente un coste operativo para convertirse en un factor estratégico para las empresas. Mejorar la competitividad, ganar eficiencia, reducir emisiones y reforzar la capacidad de adaptación ante los retos del futuro son algunos de los objetivos que impulsan hoy la transformación energética de compañías de todos los sectores.

Esa ha sido una de las principales conclusiones de la mesa redonda 'Empresas que transforman Asturias: casos reales de descarbonización y competitividad', celebrada este jueves en el pabellón de EDP en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

El encuentro reunió a representantes de empresas referentes de la región que están avanzando en su transición energética desde realidades muy diferentes, pero con una visión común: convertir la energía en una palanca de crecimiento y transformación empresarial. Participaron Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de masymas; Rodrigo Rodríguez Canseco, responsable de Comunicación y RSC de Asturiana de Zinc; Fernando Fernández- Tresguerres, responsable de Energía y Medio Ambiente de Cementos Tudela Veguín; y David González Rodríguez, responsable de Ventas a Grandes Clientes de EDP y ha sido moderada por Monica Paredes del área de Regulación de EDP.

Durante la sesión se abordaron los retos energéticos que afrontan actualmente las empresas, el papel creciente de la electrificación, la importancia de contar con soluciones energéticas adaptadas a cada actividad y las oportunidades que la transición energética ofrece para reforzar la competitividad empresarial.

La mesa permitió conocer experiencias concretas desarrolladas en Asturias. Cementos Tudela Veguín compartió su experiencia en proyectos de autoconsumo fotovoltaico, movilidad eléctrica y eficiencia energética desarrollados junto a EDP; Asturiana de Zinc expuso los beneficios de contar con un acuerdo de compraventa de energía renovable a largo plazo (PPA) hasta 2040; y masymas explicó la implantación progresiva de energía solar, marquesinas fotovoltaicas y puntos de recarga para vehículos eléctricos en su red de establecimientos

"La sostenibilidad ya forma parte de nuestro día a día y también de las expectativas de nuestros clientes. Apostamos por soluciones como el autoconsumo fotovoltaico y el almacenamiento energético, siempre desde una perspectiva de rentabilidad que nos permita seguir siendo más competitivos", señaló Pelayo Pulgar Olay, director de Expansión y Desarrollo de masymas.

"La energía es un factor fundamental para nuestra actividad y contar con costes estables, predecibles y competitivos resulta clave para seguir siendo competitivos. Por eso avanzamos hacia una mayor autonomía energética y una integración creciente de las energías renovables en nuestro consumo, afirmó Rodrigo Rodríguez Canseco, responsable de Comunicación y RSC de Asturiana de Zinc.

"La descarbonización es el gran reto de nuestro sector y exige combinar innovación, planificación y tecnologías como la captura de carbono. Además, disponer de soluciones energéticas que aporten estabilidad y capacidad de anticipación es fundamental para afrontar con éxito esta transformación", destacó Fernando Fernández-Tresguerres, responsable de Energía y Medio Ambiente de Cementos Tudela Veguín.

"Las empresas asturianas buscan visibilidad sobre sus costes energéticos y avanzar en su descarbonización sin perder competitividad. La combinación de eficiencia, electrificación, generación renovable, almacenamiento y contratos a largo plazo está permitiendo convertir la transición energética en una auténtica ventaja competitiva", explicó David González Rodríguez, responsable de Ventas a Grandes Clientes de EDP.

Los participantes coincidieron en que la transición energética es ya una realidad en el tejido empresarial y que las compañías que han comenzado este camino están identificando beneficios que van más allá de la sostenibilidad, con mejoras en eficiencia, capacidad de planificación, control de costes energéticos y competitividad.

Asimismo, la jornada puso de manifiesto el potencial de Asturias para liderar esta transformación gracias a su fuerte tradición industrial, la capacidad de innovación de sus empresas y el desarrollo de proyectos que demuestran que descarbonización y crecimiento económico pueden avanzar de forma conjunta. La mesa redonda forma parte del programa de actividades organizado por EDP en su pabellón de la Fidma para acercar al público experiencias reales que muestran cómo la energía está contribuyendo a impulsar el futuro económico e industrial de Asturias.