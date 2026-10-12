Rescatada una montañera enriscada en una pared de 100 metros en Cabrales

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OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias ha rescatado a una montañera que se quedó enriscada en una pared vertical en las inmediaciones del lago de Las Moñetas, en el concejo asturiano de Cabrales. La afectada, ilesa, fue evacuada en helicóptero hasta una zona segura.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la sala del 112 Asturias recibió a las 13.52 horas el aviso de una mujer enriscada en una pared vertical que estaba sin cuerdas.

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron una operación de grúa para sacar a la afectada. Al parecer la mujer se extravió y terminó en una cornisa a 100 metros del suelo, en un espacio abrupto e inaccesible. Mediante la cincha de extracción y una operación de grúa se extrajo del lugar a la mujer. A las 14.43 horas la dejaron en una zona segura y ésta continuó la marcha. El Centro de Coordinación de Emergencias informó a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de Castilla y León y Cantabria.