Rescatada una mujer de 70 años en Aller tras sufrir una caída de unos seis metros en la montaña

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha tenido que ser rescatada este mediodía tras sufrir una caída de unos seis metros de altura cuando se encontraba en la cima de La Panda, en el concejo de Aller. La accidentada se precipitó por un desnivel, sufriendo heridas que precisaron la rápida intervención de los servicios de auxilio.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 13.27 horas. Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo del helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias, cuyos efectivos lograron acceder hasta la herida y prestarle la primera atención sobre el terreno.

Según las valoraciones del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la víctima presentaba lesiones faciales de carácter leve. Tras ser estabilizada e izada al helicóptero, la mujer fue evacuada directamente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para someterse a pruebas médicas complementarias, según información del SEPA consultada por Europa Press.