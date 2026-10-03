Rescatada una senderista de 21 años lesionada en la ruta de la Cruz de Priena (Cangas de Onís)

Efectivos de Bomberos del SEPA portean a la afectada. - SEPA

OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Cangas de Onís han rescatado a una mujer de 21 años y nacionalidad irlandesa que ha resultado lesionada en un pie mientras realizaba la ruta de la Cruz de Priena, en Cangas de Onís.

La sala del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, según ha informado en su cuenta de la red social 'X', recibió el aviso a las 14.14 horas. En la llamada se indicabada que la senderista se había caído y no podía continuar la marcha por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazó el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado del SEPA, si bien la aeronave encontró dificultades para acceder a la zona debido a la adversa meteorología y los efectivos de bomberos de Cangas de Onís realizaron el porteo de la afectada hasta el lugar donde esperaba la ambulancia para su posterior atención médica.