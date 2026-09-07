Rescatada una senderista indispuesta a tres kilómetros de Torrecerredo, cerca del Urriellu

El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias ha trasladado este lunes hasta Sotres a una pareja cuya mujer se ha sentido indispuesta mientras realizaba una ruta a unos tres kilómetros de Torrecerredo, cerca del Urriellu, en Cabrales.

La mujer ha avisado al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a las 15.45 horas y ha indicado que se encontraba muy cansada y no podía continuar caminando. La pareja tenía estacionado su vehículo en Sotres.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias con el helicóptero medicalizado del SEPA para realizar la intervención y trasladar posteriormente a ambos senderistas hasta Sotres.

El operativo ha finalizado a las 17.40 horas, cuando el grupo de rescate ha regresado a su base. El SEPA ha informado de la intervención a los servicios de emergencias de Cantabria y Castilla y León, así como a la Guardia Civil.