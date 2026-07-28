Rescatada una senderista tras sufrir un accidente en los Picos de Europa

Archivo - Senderismo y montañismo, cerca de Poncebos y Bulnes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Unidad Aérea y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís han evacuado a una mujer que ha resultado herida mientras realizaba una actividad senderista dirigida en la bajada de Bulnes a Poncebos, en los Picos de Europa.

La central COS de la Guardia Civil de Asturias recibió el aviso sobre las 16.00 horas, momento en el que se activaron los medios aéreos y a los especialistas del GREIM.

Un helicóptero de la Guardia Civil recogió a dos componentes del grupo de rescate y los trasladó hasta la helisuperficie de Poncebos. Desde ese punto, los especialistas continuaron a pie por el sendero conocido como Las Salidas de Bulnes hasta alcanzar la localización de la accidentada. Tras evaluar sus lesiones, acompañaron a la herida hasta la aeronave, que la trasladó al Hospital de Arriondas.